خبير بالكهرباء: أزمة الطاقة مستمرة وستتزايد حتى 10 سنوات

قال المهندس وائل النشار رئيس مجلس إدارة شركة اونيرا سيستمز للطاقة المتجددة، إن أزمة الطاقة فى مصر ظهرت بوضوح خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، نظرًا لارتفاع التكلفة متوقعًا تزايد حجم المشكلة خلال الفترة المقبلة لفترة قد تصل إلى 10 سنوات.

وأشار إلى أن الطاقة الشمسية أصبحت ضرورة يجب اللجوء إليها فى الوقت الحالى منوهًا على أن سعر الكيلو وات ساعة بلغ 12 قرشا مقارنة بـ40 قرشا كل كيلو ساعة سابقًا.

وشدد على ضرورة تنويع التطبيقات فى تخليق الطاقة بين إضاءة الشوارع والتكييفات وغيرها منوهًا على أن استخدام الطاقة الشمسية فى توليد الطاقة لأعمدة الإنارة يجب أن يتم فى المناطق المفتقرة للبنية التحتية الكهربائية.

وأشار إلى ضرورة وضع تعريفة للطاقة الشمسية بما يسهل استخدامها فى إعادة الضخ للشبكة الرئيسية للكهرباء بما يوفر فى معدلات استخدام مواد الطاقة مثل السولار والمازوت، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو ساعة المولدة من خلال الطاقة الشمسية يبلغ حوالى 110 قروش للكيلو وات ساعة مقارنة بقيمة 130-140 قرش للكيلو وات باستخدام الوقود العادى.