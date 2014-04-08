أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خبير بالكهرباء: أزمة الطاقة مستمرة وستتزايد حتى 10 سنوات

Google+ Print
خبير بالكهرباء: أزمة الطاقة مستمرة وستتزايد حتى 10 سنوات خبير بالكهرباء: أزمة الطاقة مستمرة وستتزايد حتى 10 سنوات

قال المهندس وائل النشار رئيس مجلس إدارة شركة اونيرا سيستمز للطاقة المتجددة، إن أزمة الطاقة فى ظهرت بوضوح خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، نظرًا لارتفاع التكلفة متوقعًا تزايد حجم المشكلة خلال الفترة المقبلة لفترة قد تصل إلى 10 سنوات.

وأشار إلى أن الطاقة الشمسية أصبحت ضرورة يجب اللجوء إليها فى الوقت الحالى منوهًا على أن سعر الكيلو وات ساعة بلغ 12 قرشا مقارنة بـ40 قرشا كل كيلو ساعة سابقًا.

وشدد على ضرورة تنويع التطبيقات فى تخليق الطاقة بين إضاءة الشوارع والتكييفات وغيرها منوهًا على أن استخدام الطاقة الشمسية فى توليد الطاقة لأعمدة الإنارة يجب أن يتم فى المناطق المفتقرة للبنية التحتية الكهربائية.

وأشار إلى ضرورة وضع تعريفة للطاقة الشمسية بما يسهل استخدامها فى إعادة الضخ للشبكة الرئيسية للكهرباء بما يوفر فى معدلات استخدام مواد الطاقة مثل السولار والمازوت، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو ساعة المولدة من خلال الطاقة الشمسية يبلغ حوالى 110 قروش للكيلو وات ساعة مقارنة بقيمة 130-140 قرش للكيلو وات باستخدام الوقود العادى.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري