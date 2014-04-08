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رئيس قبائل الجعافرة بأسوان لــ"90دقيقة": لابد من الالتزام بالتهدئة

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رئيس قبائل الجعافرة بأسوان لــ"90دقيقة": لابد من الالتزام بالتهدئة رئيس قبائل الجعافرة بأسوان لــ"90دقيقة": لابد من الالتزام بالتهدئة

قال الشيخ كمال تقادم، رئيس لجنة المصالحات ورئيس قبائل الجعافرة بأسوان، إن هناك تجاوبًا بين قبيلتى الهلايل والدابودية لحل الأزمة التى راح ضحيتها 26 قتيلا وعشرات المصابين، خاصة بعد تدخلات الدولة وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، مشددًا على أن الأمور عادت لوضعها الطبيعى فى كل أرجاء المحافظة.

وأضاف "تقادم" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة المحور، أن ولى الدم من الطرفين فى حالة لا تتفق والحديث عن المصالحة، مشددًا على ضرورة التزام الطرفين بالتهدئة أولاً "وهو ما تم بالفعل" ومن ثم الحديث عن المصالحة بعد ذلك.

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