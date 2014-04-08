مصرع عاملين إثر سقوطهما من ارتفاع عالي بقنا

لقي عاملين بشركة ميتالكو مصرعهما اليوم الثلاثاء أثر سقوطهما من علو وذلك أثناء تركيب سقف معلق بمصنع القضبنة التابع لمصنع الألومنيوم بنجع حمادى.

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى أشارةبمصرع عاملين بنجع حمادى.

وكشفت التحريات مصرع كلا من “ناصر . ص ” 25 سنة ،و”البس . ع” 30 سنة عاملين بشركة “ميتالكو” للإنشاءات المعدنية والخاصة بتركيب الأسقف المعلقة، وذلك أثناء محاولتهما تركيب سقف معلق بمصنع القضبنة سقطا من أرتفاع 30 متر.

ولقيا مصرعهما فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة نجع حمادى التحقيق.