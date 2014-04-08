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الجيش السوداني ينفي اشتراكه في تأمين “سد النهضة”

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الجيش السوداني ينفي اشتراكه في تأمين “سد النهضة” الجيش السوداني ينفي اشتراكه في تأمين “سد النهضة”

سد النهضة الإثيوبي

قال ، خالد سعد ، المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني في تصريحات لصحيفة الشروق السودانية ، إن  هناك اتفاق عسكري تم ابرامه بين البلدين قبل أكثر من ثلاث سنوات يهدف إلى إنشاء دوريات على جانبي الحدود بنظام “الفرق المتقابلة من كل دولة”، وليس من مهامه الدفاع عن سد النهضة الإثيوبي بحسب ما تداولت بعض المواقع.

ومن جانبه ، أشار ” المتحدث” أن تلك الدوريات المشتركة بين السودان وإثيوبيا تؤدي مهامها  بأقوي شكل ; بغية الحفاظ علي الأمن الحدودي بين البلدين.

اللجدير بالذكر ، أن   الاثيوبية تعمل منذ فترة علي  تشييد إجراءا ت تأمين سد النهضة الواقع علي  على النيل الأزرق ، و الذي يغذي نهر النيل باكثر من 80%  الأمر الذي يأثر بالسلب علي حصة المائية.

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