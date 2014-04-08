العليا للانتخابات: اعتماد قاعدة الناخبين بـ53 مليونا و309 آلاف ناخب

أكد المستشار عبد العزيز سلمان، نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إنه تم الاتفاق مع رئيس اللجنة العليا المستشار أنور العاصي، على اعتماد قاعدة بيانات الناخبين في الداخل والخارج والتي تم حصرها بـ53 مليونا و309 آلاف ناخب مع ترتيب المقار الانتخابية في الخارج للناخبين.

> وأضاف سلمان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بقاعة المركز الإعلامي للجنة العليا للانتخابات الرئاسية بهيئة الاستعلامات، أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة أنور العاصي، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، وقعت مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لمتابعة العملية الانتخابية في دول الخارج والتنسيق مع السفارات.

> وأشار إلى أن اللجنة تدرس الأسس القانونية للتنسيق مع المجتمع المدني لمراقبة العملية الانتخابية في إطار القانون.

> وأوضح سلمان أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قررت عدم اشتراط حضور الراغبين في الترشح للرئاسة لمقر اللجنة، لتقديم الأوراق اللازمة للترشح بما فيها 25 ألف توكيل، وإعطاء المرشحين حق تقديم طلب الترشح لرئاسة الجمهورية، بوكيل خاص عن المرشح، على أن يقدم الوكيل الخاص إقرارا موثقا من الشهر العقاري نيابة عن المرشح.

> وشدد أن تكون الأوراق المقدمة تحمل أختاما موثقة ورسمية من الشهر العقاري، مضيفا انه لابد أن يكون المرشح قد وقع بنفسه أمام موظف الشهر العقاري على الأوراق، وبالتالي يكون الموظف هو المسئول عن صحة التوقيع من عدمه أمام القانون.

أ ش أ