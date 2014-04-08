60 لاعبًا في بطولة الجونة الدولية للاسكواش .. والافتتاح الخميس المقبل

يشهد هشام زعزوع وزير السياحة، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وبحضورالمهندس نجيب ساويرس، والمهندس سميح ساويرس، ورؤساء أندية مصربحفل افتتاح بطولة الجونة الدولية للاسكواش، بمشاركة 60 لاعبًا من كبار المصنفين المحترفين بالإتحاد الدولى من مختلف دول العالم.

والدول هى فرنسا ، انجلترا ، اسبانيا ، جمهورية ألمانيا ، جمهورية كولومبيا ، جمهورية بنسوانا ، كومنولث استراليا ، جمهورية الهند ، هولندا ، جنوب افريقيا ، ماليزيا ، سويسرا ، فنلندا ، اسكتلندا ، هونج كونج ، نيوزيلندا ، كندا ، الكويت ، المكسيك ، الولايات المتحدة الامريكية ، باكستان وذلك بعد غد الخميس بالجونه وتستمر حتي 18 ابريل.

وأكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أن السياحة الرياضة تعد من أهم الأنماط السياحية التي تلقي رواجاً من مختلف الفئات والجنسيات، والتي تساعد بشكل مباشر في زيادة عدد السائحين، وزيادة نسب الاشغالات السياحية في المدن التي تشهد البطولات مما يحدث رواجا فيها.