وكيل رياض الأطفال: العميدة وصلت اليوم بصحبة الأستاذ المتهم بالتحرش في سيارة شرطة

أكد دكتور جمال كامل وكيل كلية رياض الأطفال أن حدث اليوم تطورات في أزمة طالبات كلية رياض الأطفال اللاتي يتهمن أحد الأساتذة بالكلية بالتحرش بهن وأضاف كامل في مداخلة للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج “مانشيت” أن عميدة الكلية وصلت اليوم إلى الكلية في وقت مبكر بصحبة الأستاذ المتهم بالتحرش في سيارة شرطة لحمايتهما وبعدها قامت بعمل محضر ينفي ما قالته الفتيات ال44 عن واقعة التحرش بهن وأجبرتهن على التوقيع على هذا المحضر ليكون دليل على كلامها،مؤكدا أن ما روته أحد الفتيات أمس في الحلقة عن واقعة التحرش بهن حقيقية وأوضح أن أحد الفتيات الشجعان قامت اليوم وروت ما حدث معها وما قام به الأستاذ المتحرش خطوة بخطوة.

من ناحية أخرى قالت دكتورة زينب الدرديري عميد كلية رياض الأطفال بدمنهور في مداخلة للبرنامج أنها تمتلك أوراق تثبت أن الدكتور جمال كامل كان متهم في واقعة تزوير نتيجة الإمتحانات وكان موقوف عن العمل من قبل وتقدمت بشكوى لرئيس الجامعة ضده وصدر قرار بتحويله للشئون القانونية موضحة أن أولياء أمور الطالبات عبروا لها عن إستيائهم الشديد لذكر أسماء بناتهن أمس في الحلقة وهو ما يعتبر تشويه لسمعتهن رغم أنهن ىبعيدين تماما عن هذا الأمر ولم يوقعن على أي شكوى ضد هذا الأستاذ،وأكدت الدرديري أن الكتورة سعاد الدغيدي التي تتولى أزمة هؤلاء الفتيات تنتمي لجماعة الإخوان وزوجها قيادي أيضا بالجماعة وما يحدث في الكلية هو نفس ما يفعله الإخوان بمصر على حد قولها.

وأوضحت الدرديري أن الأستاذ المشكو في حقه مشهود له ويتمتع بسمعة جيدة ولم ترى منه أي شيئ غير أخلاقي،كما أكدت أن مجلس الكلية في إجتماعه اليوم أجمع على أن هذا الأستاذ لم يصدر منه أي فعل غير أخلاقي مع طالبات الكلية.