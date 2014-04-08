أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

٢٩ ابريل.. الحكم في الاستئناف على حبس الصحفية سماح ابراهيم

Google+ Print
٢٩ ابريل.. الحكم في الاستئناف على حبس الصحفية سماح ابراهيم ٢٩ ابريل.. الحكم في الاستئناف على حبس الصحفية سماح ابراهيم

حجزت محكمة مستأنف الساحل المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، أولى جلسات الاستئناف المقدم من ا سماح إبراهيم الصحفية بالحرية والعدالة، وآخرين، إلى جلسة ٢٩ ابريل للحكم

عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد سري الجمل ، وعضوية المستشارين احمد حماد ومحمد مأمون بحضور وكيل النيابة محمد الزواوي وأمانة سر حسام الدين مصطفي.

حضر المتهمون، وعلى رأسهم الزميلة سماح إبراهيم، إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، كما حضر إبراهيم زين العابدين محامى نقابة الصحفيين للتضامن والدفاع عن الزميلة سماح إبراهيم.

الجدير بالذكر أن محكمة جنح الساحل قضت فى 17 مارس الماضى بحبس سماح المودعة بسجن القناطر سنة مع الشغل، عقب القبض عليها أثناء تغطيتها لمسيرة الإخوان أول أيام الاستفتاء على الدستور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا