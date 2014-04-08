٢٩ ابريل.. الحكم في الاستئناف على حبس الصحفية سماح ابراهيم

حجزت محكمة مستأنف الساحل المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، أولى جلسات الاستئناف المقدم من ا سماح إبراهيم الصحفية بالحرية والعدالة، وآخرين، إلى جلسة ٢٩ ابريل للحكم

عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد سري الجمل ، وعضوية المستشارين احمد حماد ومحمد مأمون بحضور وكيل النيابة محمد الزواوي وأمانة سر حسام الدين مصطفي.

حضر المتهمون، وعلى رأسهم الزميلة سماح إبراهيم، إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، كما حضر إبراهيم زين العابدين محامى نقابة الصحفيين للتضامن والدفاع عن الزميلة سماح إبراهيم.

الجدير بالذكر أن محكمة جنح الساحل قضت فى 17 مارس الماضى بحبس سماح المودعة بسجن القناطر سنة مع الشغل، عقب القبض عليها أثناء تغطيتها لمسيرة الإخوان أول أيام الاستفتاء على الدستور.