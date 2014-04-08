سعد لمجرد يطلق "إنتي" مع يونيفرسال ميوزك

أطلق النجم المغربي سعد لمجرّد الملقب "بخوليو المغرب" مع الـ دي جي VAN أغنية جديدة تحمل عنوان "إنتي"، في تعاون جديد مع شركة "يونيفرسال ميوزك"، من خلال اتفاقية التوزيع الموقعة بينهم. الأغنية من كلمات سمير الموجاري وألحان محمد الرفاعي.

وأطلقت "يونيفرسال ميوزك" "ريمكس" لذات الأغنية "السينغل" التي حققت نجاحاً كبيراً، بعد بثّها عبر الإذاعات العربية، وبات متوفرة حالياً في متاجر iTunes في جميع أنحاء العالم. سعد لمجرّد، بالإضافة إلى كونه فناناً موهوباً، هو ملحّن، ويكتب لنفسه، ويقول إنّ رومانسيته الزائدة ورثها عن والده.

سعد يُعتبر الآن من أشهر نجوم المغرب العربي، واسمه أصبح معروفاً خليجياً، لا سيما بعد إصدار أوّل أغنية "سينغل" له، حملت عنوان "سالينا سالينا"، ولاقت نجاحاً من مطرب مغربيّ يغنّي باللهجة الخليجية. وقد استمرّ لمجرّد في إصدار الأعمال التي جعلت منه النجم الأكثر انتشاراً من بين أبناء جيله، حتى أصدر أغنية بعنوان "مالو حبيبي مالو"، ثم أتى بعدها أغنية "إنتي" التي حصلت على نسبة مشاهدة من خلال اليوتيوب وصلت إلى أكثر من 12 مليون مشاهدة، في فترة لم تتجاوز الثمانية أسابيع.

أمّا الـ دي جي المغربي VAN فهو رائد الموسيقى الشبابية المغربية، وقد احتلّ اسمه أكبر إنتاجات الموسيقى المغربية، بأسلوبه الفريد في الموسيقى، الذي جعله من أشهر منتجي الموسيقي في المغرب العربي.

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