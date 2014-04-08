نانسي عجرم مطالبة بالانسحاب من "أراب أيدول"

بعد أن بات قرار الفنان راغب علامة بالانسحاب من لجنة تحكيم arab idol قراراً نهائياً، في وقت التزمت فيه الفنانة الإماراتية أحلام الصمت، خرجت اليوم نانسي عجرم لتغرّد على "تويتر"، منذ قليل، مطالبة علامة بالعودة إلى لجنة تحكيم أراب أيدول عبر تغريدتين متواصلتين، الأولى كان محتواها: "كلمة من القلب... تمنياتي أن يكون الصديق راغب علامة معنا في لجنة تحكيم "أراب أيدول"، هذا الموسم"... ثمّ عادت نانسي لتغرّد مرّة أخرى: "أنا حريصة على استمرار نجاح البرنامج، وأحبّ جمهوره، وأقدّر كافة أعضاء اللجنة... ووجود راغب يُعزّز روح العائلة التي تجمعنا في "أيدول."!

علامة ردّ عليها بتغريدة، قال فيها: "حبيبة قلبي نانسي. بشكرك من قلبي. إنت الضوء الجميل والقلب الكبير في أراب أيدول. أتمنى لك موسماً ناجحاً، وستكونين متألقة كالعادة".

موقف نانسي لم يكن غريباً عليها، بوجود تلك العلاقة الطيبة التي سادت بينها وبين علامة، خلال مشاركتها العام الماضي في البرنامج. وفي المقابل، ثمّة من يطالب نانسي بالانسحاب من لجنة تحكيم "أراب أيدول"، تضامناً مع ابن بلدها علامة.

إلا أنّه لغاية الآن، لا يبدو أنّ نانسي ستأخذ مثل هذا القرار، لاسيّما أن راغب انسحب من البرنامج في وقت محرج.

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