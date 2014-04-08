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الممثلة التونسية درة تحتفل مع الفائزين في مسابقة الفيس بوك

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الممثلة التونسية درة تحتفل مع الفائزين في مسابقة الفيس بوك الممثلة التونسية درة تحتفل مع الفائزين في مسابقة الفيس بوك

أقامت الممثلة التونسية درة مسابقة على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هي عبارة عن سؤال يتعلق بآخر أفلامها "المعدية"، الذي بدأ عرضه منذ أيام في . واختارت درة ومسؤول صفحتها ميدو حلمي عدداً من الشباب الذين كانوا أكثر تفاعلاً معها على الصفحة والذين قاموا بتقديم إجابات صحيحة عن السؤال، واحتفلت معهم بإقامة عرض خاصّ للفيلم، حضروه في سينما "فاميلي" (سينما بالمعادي)، حيث قام الفائزون في المسابقة باستقبالها بالورود. درّة هنّأت بدورها الفائزين الذين شكروها على هذه البادرة.

ولم تكتفِ درة بالحضور بنفسها للاحتفال مع الفائزين، ولكنها ارتدت "تي شيرت"، كتبت عليه " I love my fans"، في لفتة طيّبة منها إلى جمهورها الذي يحرص على التّفاعل معها ومتابعة أعمالها.

 

 

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