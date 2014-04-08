بالصّور.. سلّوم حدّاد يضع قرطاً في أذنه ويُثير الجدل

"لوك" غريب جداً ظهر به الفنّان السّوري سلّوم حدّاد في أحدث صوره المُسرّبة من كواليس مسلسل "الأخوة"، حيث وضع في أذنه قرطاً من الألماس اللامع.

القرط اللامع في أذن فنّان بعمر سلّوم حدّاد أثار استغراب معجبيه وجمهوره، على صفحات الـ"فيس بوك" التي نشرت صوره بكثافة.

ويجسّد حدّاد في الأخوة شخصية محامي العائلة الطمّاع "أسيل"، الذي يؤدّي دوراً سلبياً في حياة الأخوة، بعد وفاة والدهم "فريد نوح"، حيث يُحاول أن يُماطل في تنفيذ الوصيّة التي تركها والد الأخوة كي يحصل على أكبر نسبة من الأتعاب والرّبح.

يُشار إلى أنّ مسلسل "الأخوة"، من إنتاج شركة "كلاكيت". ويشارك في بطولته تيم حسن، وباسل خياط، وأمل بوشوشة، ومرح جبر، وكارمن لبس، ونادين الراسي، وأحمد فهمي، وأحمد فلوكس.

وستبدأ قناة "أبوظبي الأولى" بعرض مسلسل "الأخوة" الذي يتألّف من 90 حلقة ابتداءً من 20 شهر نيسان/أبريل الحالي.

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