تشخيص إصابة بفيروس كورونا لمريض بأبوظبي

أعلنت هيئة الصحة - أبوظبي عن تشخيص حالة "فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية" لمريض يعاني من مرض السكري والفشل الكلوي في أحد مستشفيات الإمارة.

وقد زار المريض والذي يبلغ عمره 59 عاما ويقيم في إمارة أبوظبي المستشفى لإصابته بأعراض تنفسية وتم إدخاله المستشفى وإجراء الفحوصات الضرورية حيث تم تشخيصه بالمرض وهو يتلقى العلاج حاليا.

وأكدت هيئة الصحة أبوظبي اليوم أنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة بهذا الشأن واتخذت الإجراءات اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت وزارة الصحة أن أول إصابة بالفيروس التاجي "فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية" كانت قد أعلنت في 20 سبتمبر 2012 من قبل منظمة الصحة العالمية، وأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس الكورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية عالميا وصل إلى 207 حالات بما في ذلك 87 حالة وفاة حتى الأول من أبريل 2014.

وبالمقارنة مع مرض الانفلونزا الموسمية فإن الحالات المرضية الشديدة الناتجة عن الانفلونزا الموسمية تتراوح بين 3 ملايين الى 5 ملايين حالة وينتج عنها 250 الفا الى 500 الف حالة وفاة سنويا بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الفيروس لا يشكل قلقا على الصحة العامة في الوقت الحالي وأنه لا يتطلب أية إجراءات لحظر السفر إلى أي دولة في العالم ولا يتطلب إجراء فحوصات مبكرة في منافذ الدول ولا فرض أية قيود على التجارة.

وقالت وزارة الصحة إن الحالات المكتشفة حول العالم لاتزال محدودة الانتشار مقارنة بأنواع الانفلونزا الأخرى مؤكدة أن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

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