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وادي دجلة ' كامل العدد ' قبل مواجهة الزمالك

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وادي دجلة ' كامل العدد ' قبل مواجهة الزمالك وادي دجلة ' كامل العدد ' قبل مواجهة الزمالك

القاهرة /أ ش أ/ يدخل وادي دجلة يوم الثلاثاء فى معسكر مغلق بأحد فنادق الجديدة استعدادا لمواجهة الزمالك الأربعاء فى إطار المبارة المؤجلة من الجولة العاشرة للمجموعة الثانية ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .

وأكد حازم خيرت مدير قطاع الكرة بالنادي، أن فريقه جاهز لخوض هذه المواجهة حيث اكتملت صفوفه موضحا أن الفريق تجاوز آثار الخروج من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف أن الجهاز الفنى طلب من لاعبيه الاداء بقوة لتحقيق الفوز على الزمالك من أجل الدخول في المنافسة على صدارة الترتيب والتأهل للمربع الذهبي للدوري.

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