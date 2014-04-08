محافظ القليوبية: تنمية قدرات الشباب مسؤليتنا جميعا

قام المهندس محمد عبد الظاهر ، محافظ القليوبية ، بافتتاح مؤتمر تشغيل الشباب بالمحافظة بمشاركة رجال الأعمال بالمحافظة والجمعيات الأهلية العاملة بالمحافظة وكذلك مديرية القوى العاملة بالقليوبية.

وبحضور المهندس محمد طنطاوي، السكرتير العام للمحافظة ، والدكتورة يمن الحماقى الخبيرة فى مجال المشروعات الصغيرة وتشغيل الشباب ،واللواء حسن ناجى رئيس مدينة شبرا الخيمة وذلك بقاعة مجلس مدينة شبراالخيمة.

وقال المحافظ ، انه يتمنى ان يتم بناء مليون مصنع بمصر لأن الصناعة هى قاطرة التنمية وهى التى سوف تساعد الشباب على بناء الشقق لأنفسهم.

موضحاً ، أن تنمية قدرات الشباب بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم وبين اصحاب الاعمال بالقطاع الخاص هى مسئوليتنا ونحن نعمل على ذلك

واوضح المحافظ أنه سيتم باستمرار عقد الملتقى التوظيفى لتشغيل الشباب

واشار “عبد الظاهر” ، بأن تعليماته هى الالتقاء بالشباب الراغبين فى العمل وأن تقوم كل شركة بعرض ما لديها من فرص عمل متوفرة على الشباب ، موضحا ان مدينة شبرا الخيمة تعد منطقة صناعية وبها العديد من الشركات خاصة فى مجال صناعة الملابس الجاهزة.