وقفة لطالبات وأعضاء هيئة التدريس برياض الأطفال بجامعة دمنهور لإقالة العميدة

شهدت كلية رياض الاطفال بجامعة دمنهور وقفة احتجاجية للطالبات وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية للمطالبة باقالة الدكتورة زينب الدرديرى عميدة الكلية والدكتور الذى تم اتهامه من عدد من الطالبات بالتحرش.

وفي رد فعل على حلقة الامس من برنامج مانشيت والتى تناولت شكوى الطالبات من قيام احد الاساتذه بالتحرش بهن وانه سىء السمعة، نفت بعض الطالبات أمام عميدة الكلية قيامهن بالتوقيع على الشكوى المقدمة للبرنامج.

فيما حكت احدى الطالبات واقعة عن قيام الدكتور بالتحرش بها وهو ما ااثار باقى الطالبات اللاتى قمن بالتجمهر و طرد العميده و الدكتور من داخل المبنى.

وتأكد من خلال مصادرنا بجامعة دمنهور ان الدكتور الذى تتهمه الطالبات سبق احالته الى مجلس التأديب ووقفه عن العمل مرتين قبل ذلك بسبب تحرشه فى اول مره بطالب و فى المره الاخرى بطالبه وهوما دفع الطالبات الى تقديم الشكاوى ضده منذ انتدابه من كلية التربية الى كلية رياض الاطفال.

يأتى هذا فى الوقت الذى تحاول فيه قيادات الجامعة احتواء الموقف خاصة ان كلية ريا الاطفال تشهد خلافات كبيرة بين العميده و عدد من اعضاء هيئة التدريس الذين نظموا اكثر من وقفة احتجاجية منذ العام الماضى للمطالبة باقالة عميدة الكلية