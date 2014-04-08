السفارة المصرية بالأردن: وسطية الأئمة الأزهريين المصريين لا يمكن التشكيك فيها

شددت السفارة المصرية في الأردن عصر اليوم الثلاثاء على أن وسطية واعتدال وعلم الأئمة الأزهريين المصريين لا يمكن التشكيك فيها من أى طرف وهو ما ثبت على مدار عقود طويلة نقلوا خلالها علمهم ومعرفتهم إلى مختلف الأقطار فى كافة قارات العالم..كما شُهد لهم بهذا الأمر من قبل القاصي والداني.

> جاء ذلك تعقيبا على خبر تناقلته وكالات الأنباء والصحف الأردنية يتضمن تحذيرا من أمين عام حزب (جبهة العمل الإسلامي) الأردني من استقدام أئمة مصريين بناء على ادعاء الخوف من انتقال حالة الانقسام من مصر إلى المملكة.

> وقالت السفارة – فى بيان لها – إن الأئمة الأزهريين المصريين لا يبتغون سوى مرضاة الله ورسوله ولا يسعون إلى دعم طرف على حساب آخر..مؤكدة على أن من يدعو إلى الانقسام ليس الأئمة المصريين بل هو فكر بعينه يسعى بكافة السبل إلى نشر العنف والإرهاب الفكرى عن طريق تحريف قيم ومباديء الإسلام الحنيف واستخدامه كوسيلة لتحقيق مآرب أنصاره السياسية.

> وأعربت عن تعجبها من إدعاء وجود حالة انقسام فى مصر ، قائلة “إن كانت هناك قلة قليلة من الآملين فى زرع بذرة الانقسام بين أبناء الشعب المصري إلا أن كافة الفئات مجتمعة على وأد هذا التفكير الهدام الذي يسعى إلى الانتشار والتغلغل ليس فقط في مصر بل في دول شقيقة أخرى”.

> وأضافت السفارة “أن ذلك لا ينتقص من حقيقة تقديرنا لأبناء الأردن وما يمتلكونه من كفاءة وقدرات متميزة ليست محلا للتشكيك أو حتى النقاش” .. معربة عن أملها فى أن يحظى الأئمة المصريون أبناء الأزهر الشريف منارة الإسلام على مر العصور، بذات الاحترام والتقدير اللذين طالما عهدناهما من أبناء الشعب الأردني.

أ ش أ