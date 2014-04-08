مصادر: برهامي أجري استطلاعا حول “وقوف التاكسي للمنتقبات” للموافقة علي تأييد ” النور” لـ 30 يونيو

كشفت مصادر داخل حزب النور عن أن حزب النور والدعوة السلفية انضما إلي تظاهرات 30 يونيو وتنصلوا من الاخوان ولم يدعموهم بعدما قام الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية باستطلاع غير مباشر لرغبة الشارع في وجود الاسلاميين في السلطة.

وأكد المصدر أن برهامي كلف أمانة المرأة بحزب النور بنزول السيدات المنتقبات إلي شوارع مختلفة بمدينة الاسكندرية ومحاولة استيقاف التاكسي للركوب ومن هذا الاستطلاع يتبين أن سائق التاكسي سيقف للمنتقبات أم لا وجاءت نتيجة الاستطلاع أن بأن واحد من كل ستة يقف للسيدة المنتقبة في شوارع الاسكندرية.

كان حزب النور السلفي أحد مناصري 30 يونيو ووقف إلي جانب الدولة في وجه جماعة الاخوان.