أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصادر: برهامي أجري استطلاعا حول “وقوف التاكسي للمنتقبات” للموافقة علي تأييد ” النور” لـ 30 يونيو

Google+ Print
مصادر: برهامي أجري استطلاعا حول “وقوف التاكسي للمنتقبات” للموافقة علي تأييد ” النور” لـ 30 يونيو مصادر: برهامي أجري استطلاعا حول “وقوف التاكسي للمنتقبات” للموافقة علي تأييد ” النور” لـ 30 يونيو

كشفت مصادر داخل حزب النور عن أن حزب النور والدعوة السلفية انضما إلي تظاهرات 30 يونيو وتنصلوا من الاخوان ولم يدعموهم بعدما قام الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية باستطلاع غير مباشر لرغبة الشارع في وجود الاسلاميين في السلطة.

وأكد المصدر أن برهامي كلف أمانة المرأة بحزب النور بنزول السيدات المنتقبات إلي شوارع مختلفة بمدينة الاسكندرية ومحاولة استيقاف التاكسي للركوب ومن هذا الاستطلاع يتبين أن سائق التاكسي سيقف للمنتقبات أم لا وجاءت نتيجة الاستطلاع أن بأن واحد من كل ستة يقف للسيدة المنتقبة في شوارع الاسكندرية.

كان حزب النور السلفي أحد مناصري 30 يونيو ووقف إلي جانب الدولة في وجه جماعة الاخوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا