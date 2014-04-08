أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الشباب الأسبق: شعبية السيسي فاقت عبدالناصر والسادات

Google+ Print
وزير الشباب الأسبق: شعبية السيسي فاقت عبدالناصر والسادات وزير الشباب الأسبق: شعبية السيسي فاقت عبدالناصر والسادات

أكد د عبد المنعم عمارة ، وزير الشباب والرياضة  الأسبق ، أن شعبية السيسي تفوق شعبية ناصر والسادات ومبارك قبل توليهم الرئاسة.

أضاف بجانبه ، أن الشعب المصري ينظر للسيسي كبطل شعبي كان قد  انضم للجماهير في الثورة ضد مرسي ، والاخوان وانه يملك الكاريزما والزعامة ومخاطبة في المشاعر والانصات

وانتقد حكم الجماعات القائم علي السمع والطاعة والولاء للشيوخ والمرشدين واعضاء الجماعة وليس الوطن والمواطن كما فعل الاخوان.

وقال خلال محاضرة طلاببة بجامعة القناه بحضور د محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم ان رئيس القادم امامه تحديات كبيرة اهمها الامن والاقتصاد.

وهاجم عمارة من وصفهم بالثائرون علي طول الخط والذين لا يبنون وطنا وضرب مثالا بعلاء عبد الفتاح الذي افرج عنه ليهاجم الرئيس  مطالبا اياه وباقي الثوار باحترام القانون.

ودعي الشباب الي العمل من اجل الوطن وترسيخ الديموقراطية الإلكترونية القائمة علي الوعي والثقافة وتكنو لوجيا المعلومات ومواقع التواصل الاجةواعي وتشكيل جماعات ضغط علي صانع القرار لتحقيق مطالبها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر