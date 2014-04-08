وزير الشباب الأسبق: شعبية السيسي فاقت عبدالناصر والسادات

أكد د عبد المنعم عمارة ، وزير الشباب والرياضة الأسبق ، أن شعبية السيسي تفوق شعبية ناصر والسادات ومبارك قبل توليهم الرئاسة.

أضاف بجانبه ، أن الشعب المصري ينظر للسيسي كبطل شعبي كان قد انضم للجماهير في الثورة ضد مرسي ، والاخوان وانه يملك الكاريزما والزعامة ومخاطبة في المشاعر والانصات

وانتقد حكم الجماعات القائم علي السمع والطاعة والولاء للشيوخ والمرشدين واعضاء الجماعة وليس الوطن والمواطن كما فعل الاخوان.

وقال خلال محاضرة طلاببة بجامعة القناه بحضور د محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم ان رئيس مصر القادم امامه تحديات كبيرة اهمها الامن والاقتصاد.

وهاجم عمارة من وصفهم بالثائرون علي طول الخط والذين لا يبنون وطنا وضرب مثالا بعلاء عبد الفتاح الذي افرج عنه ليهاجم الرئيس مطالبا اياه وباقي الثوار باحترام القانون.

ودعي الشباب الي العمل من اجل الوطن وترسيخ الديموقراطية الإلكترونية القائمة علي الوعي والثقافة وتكنو لوجيا المعلومات ومواقع التواصل الاجةواعي وتشكيل جماعات ضغط علي صانع القرار لتحقيق مطالبها.