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محافظ المنيا يشهد حفل تقييم مشاريع تخرج طلاب هندسة المنيا‎

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شهد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا حفل تقييم مشاريع التخرج لطلاب كلية الهندسة بجامعة المنيا وأشاد بمستوى المشروعات المقدمة من الطلاب والتى تضم أفكار جديدة ومتميزة وقابل للتطبيق فى الحياة العملية.

واستمع المحافظ لشرحا من الطلاب عن مشروعاتهم وأكد أن هناك خطة لرعاية المشروعات المتميزة بالتنسيق مع الشركات الكبرى بهدف تحويل المشروعات إلى عمل حقيقى ملموس يفيد المواطنين.

وقال الدكتور جمال أبو المجد عميد كلية الهندسة أن هناك خطة لدعم المشروعات الابتكارية من خلال التنسيق بين الجامعة واحدي المؤسسات لإنشاء حضانة الكترونية لرعاية المشروعات والأبحاث العلمية الشبابية .

وأضاف أن مشروعات التخرج تشمل أفكار عن إنشاء بوابات الكترونية بالاشعة لمترو الإنفاق وتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الوقود الحيوى والمخلفات واستغلال الطاقة الشمسية فى تحليه مياة البحر.

 

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