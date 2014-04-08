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القبض علي 2 أثناء ترويجهما لتذاكر الهيروين ببورسعيد

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القبض علي 2 أثناء ترويجهما لتذاكر الهيروين ببورسعيد القبض علي 2 أثناء ترويجهما لتذاكر الهيروين ببورسعيد

ألقي ضباط مكافحة المخدارت بالادارة العامة لمنطقة القناة القبض علي اثنين من تجار المواد المخدرة متلبسين بـ 20 لفافة من الهيروين.

وعقب تحريات واستصدار اذن من النيابة العامة، تمكن النقيب أحمد جمال ــ والنقيب زياد البدرى الضابطان بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات .. من ضبط السيارة رقم ( 6729 ط ع ج ) ميكروباص .. قياده المدعو / محمد حسنى مختار- مقيم دائرة قسم الزهور، وبصحبته المدعو أحمد محمد الحنفى ــ مقيم المنزلة / دقهلية … وبحوزتهما عدد ( 20 ) لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول .

وبمواجهتهما .. أقرا بملكيتهما للمواد المخدرة المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة إتجارهما فى تلك المواد .. والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة .. قررت حبس المتهمان على ذمة التحقيق .. مع مراعاة التجديد لهما فى المواعيد القانونية .

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