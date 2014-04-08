وزير الكهرباء: انبهرت بقدرات "العربية للتصنيع" فى الخلايا الشمسية

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن زيارته اليوم للهيئة العربية للتصنيع تأتى بهدف الاطلاع على قدرات الهيئة فى تنفيذ وإنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية والرياح، قائلا: انبهرت من قدرتهم على إنشائها.

وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الهيئة العربية للتصنيع لديها القدرة على إنشاء محطة شمسية محلية الصنع، وهى موجودة بالفعل لديهم بقدرة 600 كيلو، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا مؤسسيًا أكثر بين الوزارة والهيئة خلال الفترة القادمة، وذلك لتشجيع الصناعة المحلية المصرية.

يذكر أن الهيئة العربية للتصنيع نفذت محطة شمسية لإنارة مبنى ديوان عام وزارة الكهرباء، وتركيب لوحات شمسية أعلى أعمدة الإنارة الموجودة أمام مبنى وزارة الكهرباء.