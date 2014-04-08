وكيل أول وزارة السياحة: 15 شوال آخر موعد لعودة المعتمرين من السعودية

أعلن مصطفى عبد اللطيف وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، عن أن آخر موعد لعودة المعتمرين المصريين من الأراضى السعودية هو 15 شوال، موضحا أن إجمالى عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة منذ بداية الموسم حتى الآن، بلغ 520 ألف معتمر.

وقال عبد اللطيف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن عدد المعتمرين الذين سافروا عن طريق البر بلغ 17 ألف معتمر، بينما بلغ عدد المعتمرين عن طريق الرحلات النقل البحرى "البواخر" 11 ألف معتمر، واستحوذ قطاع الطيران على تنفيذ الرحلات لنحو 492 ألف معتمر، معظمها كانت على خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران، بالإضافة إلى 8 شركات طيران خاصة نظمت هذه الرحلات .

وأضاف عبد اللطيف، أنه تمت مخاطبة السلطات السعودية رسميا، لإرسال الخطة التشغيلية لشهرى شعبان ورمضان خلال الأيام المقبلة، حتى تتمكن الشركات من إنهاء حجز الفنادق وتذاكر الطيران وفقا لعدد التأشيرات التى سيتم السماح بتنفيذها خلال الشهرين، حتى لا يتم الإضرار بمصالح الشركات .

وأشار إلى أن لجان الإشراف المتواجدة بالأراضى السعودية، كشفت عن مخالفة عدد من الشركات لضوابط العمرة لقيامهم بتعديل سكن المعتمرين بدون إخطار وزارة السياحة، مطالبا من الشركات الالتزام بالضوابط الخاصة بالسكن والمعتمدة من وزير السياحة، والتى تضمنت ألا تزيد المسافة المصرح بها للسكن فى البعد عن الحرم عن 1250 مترا فى الفترة من بداية الموسم وحتى نهاية شهر رجب، وعن 1500 متر فى الفترة من بداية شهر شعبان وحتى نهاية الموسم شرط توفير أتوبيسات لنقل المعتمرين لأقرب مسافة من الحرم.