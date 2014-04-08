الدولى للأزهر والصوفية يوزع التبرعات العينية على أهالى المناطق العشوائية

دشن الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية، حملة توزيع القافلة السادسة عشرة للتبرعات العينية لسكان وأهالى المناطق العشوائية، التى انطلقت من المركز الرئيسى للاتحاد بالقاهرة فى الـ 25 من مارس الماضى، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بها، وبدأت عمليات توزيعها على أيتام مصر.

وتضمنت القافلة التى وصل عدد شاحناتها إلى 84 شاحنة، وعشرات الأطنان من المواد الغذائية من الأطعمة الأساسية (أرز، ودقيق، وزيوت طعام، وسكر، ومعلبات، وحبوب وغيرها من المواد الغذائية الأساسية).

كما اشتملت على كميات من الحليب والعصائر والأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية والملابس التى تلائم احتياجات ومتطلبات الأهالى من الأغطية والخيام والمفروشات، حيث بدأت إدارة الحملة فى توزيعها عليهم فى أماكنهم الخاصة بهم فى القاهرة، وشملت عزبة وهبة وحكر قشقوش ومحمد على بحى الساحل، وعزبة أبو حشيش بحدائق القبة، وحكر السكاكينى بحى الشرابية، لتوفير احتياجاتهم المعيشية اليومية.

وفى الإسكندرية تم توزيع مساعدات القافلة على نجع العرب ومأوى الصيادين والطوبجية وبابور الجاز وحرم السكة الحديد وكوم الملح، وبالجيزة مناطق مربع ذكى مطر وعزبة الصعايدة وعزبة المطار بإمبابة، وعزبة المفتى بحى الوراق، ومنطقة أبو قتادة بحى بولاق الدكرور، ومنطقتى العجوزة القديمة وأرض اللواء بحى العجوزة، ومنطقة الطالبية القديمة بحى العمرانية، ومناطق كفر نصار وعزبة جبريل وكفر العرب بحى الهرم، ومنطقة الرقعة .

من جهة أخرى أعرب عدد من أهالى المناطق عن شكرهم وتقديرهم للاتحاد قيادة وأعضاء على وقوفهم بجانبهم فى محنتهم، سواء من خلال المساعدات المادية أو العينية أو توفير أماكن الإيواء وتجيزها بمتطلبات الحياة اليومية.

يذكر أن أمانة الحملة مستمرة فى قبول التبرعات العينية لصالح أهالينا من الشعب المصرى فى إطار الدعوة التى وجهها الدكتور عبد العاطى النوبى رئيس الاتحاد ورئيس النادى الدولى لسفراء التضامن مع أطفال الشوارع وأهالى وسكان المناطق العشوائية، التى بدأت يوم الثلاثاء 25 مارس، وتستمر 7 أشهر، حيث جمعت الحملة تبرعات عينية، كما قام عدد من التجار وأصحاب المحال بتخصيص نسبة من المبيعات يذهب ريعها لصالح أطفال الشوارع فيما بادرت بعض الشركات مثل شركة إريل بإتاحة الفرصة لمنسوبيها بالتبرع العينى، ويمكن إيصال التبرعات العينية إلى مستودعات الحملة والتنسيق عبر الموقع الخاص للاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية.