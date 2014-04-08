نوبة قلبية نادرة في غرفة الولادة ترفع الفاتورة إلى 85 ألف درهم

لم يتوقع السائق الهندي نايارانان (46 عاماً) أن ترتفع فاتورة ولادة زوجته في مستشفى عجمان والتي ادخر لأجلها منذ شهور، من 8000 درهم إماراتي إلى 85 ألف درهم.

نيشا نارايانان ( 36 عاماً) دخلت مستشفى (جي إم سي) بعجمان وأجريت لها عملية قيصرية في الـ24 مارس الماضي، ولكنها تعرضت لنوبة قلبية حادة مباشرة بعد الولادة أفقدتها وعييها، وتلاها نزيف هدد حياتها.

ووفقاً لموقع (إيميريتس 24/7) المحلي، اضطر الأطباء لوضعها على جهاز التنفس الصناعي بعد كشف انسداد في الشريان الرئوي، وبقيت في قسم العناية المركزة لمدة 20 يوما، ويقول الأطباء أن الإصابة بالنوبة القلبية بعد الولادة أمر نادر ويحصل مرة في كل 30 ألف ولادة. ومعظم ضحايا هذه النوبات يفارقون الحياة.

السائق نارايانان يعمل براتب 4000 درهم شهرياً واختار مستشفى عجمان لتقديمه أرخص حزمة للولادة، ولكنه تفاجأ بفاتورة وصلت إلى 85 ألف درهم. وقد سمح المستشفى بخروج زوجته بعد شفائها مقابل شيك ضمان وهو عبارة على وعد بالدفع.

ويقول السائق أنه ادّخر مبلغ 8000 درهم لعدة شهور ليتمكن من سداد فاتورة المستشفى ولم يتوقع أبداً أن تتعرض زوجته لهذه النوبة وهو اليوم يشعر بالاختناق كلما وضع رأسه على الوسادة ولم يجد أي حل لدفع الفاتورة ويناشد أهل الخير لمساعدته على تجاوز محنته خاصة أنه لن يتمكن من العودة إلى بلده الأم أو حتى إرسال عائلته لتتمكن طفلته من إكمال دراستها هناك.

وأوضح أن إقامة زوجته في العناية المركزة كلفت 1300 درهم لليوم وكانت تكلفة زجاجات الدم التي استخدمت لتعويض الدم المفقود بسبب النزيف مكلفة هي الأخرى. وذكر أن ولادة طفلته الأولى كانت طبيعية ومرت بسلام وتوقع أن تمر الولادة الثانية بخير. وهو يحمد الله على سلامة زوجته وبقائها على قيد الحياة ليتربى أطفاله في حضن والدتهم.

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