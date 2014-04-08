"إقامة دبي" ترحب بزيارة 3 آلاف سائح صيني

رحبت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بفوج من السياح الصينيين وعددهم 3 آلاف سائح، وصلوا البلاد ، أخيراً ، عبر مطار دبي الدولي.

و وجهت تحية تقدير للقيادة العليا على رعايتها واهتمامها المتواصل بتوفير الإمكانات كافة والتي جعلت دولة الامارات في طليعة الدول المتطورة عالمياً، وقبلة للسياح والزوار من مختلف أرجاء الدنيا.

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> و قال سعادة اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت وجهة سياحية عالمية، مضيفاً : "عندما تكون في أية بقعة على هذه الأرض الطيبة تجد أفواجاً من السياح".

و أضاف: إننا نفخر ونسعد باختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لقضاء إجازة الـسياح الصينيين لمدة 10 أيام في ربوع دولتنا الحبيبة، شاكراً موظفي جوازات مطارات دبي؛ الذين أثبتوا، ومن خلال تجارب سابقة قدرتهم وبجدارة متميزة على استقبال الأعداد الكبيرة، مشيراً إلى حرص واهتمام الضباط، على الرغم من أنهم كانوا في غير أوقات دوامهم الرسمي، على التطوع للعمل في خدمة االمسافرين.