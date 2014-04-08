"المرور الاتحادي" يقترح نصاً لمخالفة الإهمال وعدم الانتباه أثناء القيادة

اقترح سعادة اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات رئيس مجلس المرور الاتحادي نصا قانونيا جديدا لمخالفة السائقين الذين ينشغلون عن الطريق وهو نص الإهمال وعدم الانتباه أثناء القيادة .. مؤكدا على خطورة بعض التصرفات الخاطئة التي ينشغل بها نسبة كبيرة من السائقين والتي قد تؤدي في النهاية إلى حوادث لا تحمد عقباها.

وأشار إلى أن من أكثر هذه التصرفات شيوعا ارتداء الغترة والعقال أو قراءة كتاب أو جريدة او وضع المكياج أو الهاتف المتحرك وغيرها من الأمور التي تشغل انتباه السائق عن الطريق وتقلل من قدرته على التركيز في القيادة .

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس المرور الاتحادي الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي بحضور أعضاء المجلس من مديري إدارات المرور بالدولة وبعض الدوائر والمؤسسات الحكومية حيث وصف اللواء الزفين خلال الاجتماع السائق الذي ينشغل عن الطريق بالخطر المحتمل الذي قد يؤدي إلى وقوع حادث قد ينتج عنه وفيات أو إصابات الأمر الذي يستدعي بحث الحلول للحد من هذه الظاهرة الخطرة.

كما تم خلال الاجتماع طرح العديد من المقترحات التي ترمي إلى تشديد الإجراءات بالنسبة لمخالفات التهور والتي تشكل خطرا على الطريق وتهدف إلى ضبط أمن الطريق والحد من المخالفات الخطرة وردع السائقين المتهورين كمخالفة التسابق على الطريق ومخالفة القيادة بتهور ومخالفة القيادة بصورة تشكل خطرا ومخالفة تجاوز السرعة المقررة للطريق بما يزيد عن 60 كم/س وذلك من حيث تشديد قيمة الغرامة والنقاط المرورية ومدة حجز المركبة بالإضافة إلى مناقشة استحداث نص قانوني جديد يتم عن طريقه مخالفة سائق المركبة في حالة إخراج أي جزء من جسم السائق أو الركاب خارج المركبة أثناء سيرها.