جلابيات مستلهمة من المياه الراقصة في نافورة دبي

أطلقت دار"بيناس" للأزياء، النسائية، تشكيلتها الصيفية الجديدة من الجلابيات، في الإمارات والتي استوحت خطوطها وألوانها من نافورة دبي الشهيرة.

وتقول المصممة الهندية الشهيرة بينا سوني التي تقف وراء علامة "بيناس" التجارية، أنها استوحيت فكرتها من الطيف اللوني البديع والأشكال الفريدة لنافورة دبي للمياه الراقصة، وتابعت: "استخدمنا تقنية الصبغ العضوي بالربط مع خامات الشيفون كريب والقطن، وبالإضافة إلى ذلك فان التشكيلة الصيفية ابتكرت قصة جديدة، بحيث يمكن ارتدائها مع الجينز من اجل مظهر أكثر تحرراً وانطلاقاً".

يذكر أن تقنية الصبغ تقوم على طي أو فرد النسيج المصبوغ، للحصول على نغمات وطبقات لونية متباينة في مناطق معينة من النسيج، وخلق انساق لونية مميزة.