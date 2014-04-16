لقاءات حوارية في بني سويف بعنوان: كيف تنتخب رئيسك وماذا تريد منه

بني سويف : سيد عبد الغني

تقيم مديرية الشباب والرياضة ببني سويف بالتنسيق مع الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب يوم 9 ابريل الحالي بقصر الثقافة لقاءا بعنوان " كيف تنتخب رئيسك وماذا تريد منه " يتضمن :شرح قانون الانتخابات الرئاسية و كيفية قراءة البرنامج الانتخابي لمرشحي الرئاسة والحث عن المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة ومساندة الشعب لرئيس مصر القادم لتنمية مصر والعبور للمستقبل.

يحضر اللقاء احمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف ويدير الحوار د/ هشام عبد المنعم رئيس قسم القانون العام الدستوري بحقوق بني سويف.

شبكةعيونالإخبارية

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