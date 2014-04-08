استعدادات بمديرتي الطب البيطري والتموين بالإسماعيلية لاستقبال أعياد الربيع

أعلن اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية أنه يجرى حاليا الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة لبرامج وخطة المحافظة واستعداداتها لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والتى تستقبل المحافظة خلالها ما يصل إلى نصف مليون زائر من مختلف محافظات الجمهورية للاستمتاع بقضاء عطلات شم النسيم وأعياد الربيع بالمحافظة.

وأضاف أن مديريه الطب البيطرى بالإسماعيليه أعدت خطة تنفيذية تضمنت رفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظة وتوفير الاطباء والعماله واستكمال النواقص من مهمات وادوات نظافه ومطهرات وكذلك التنسيق مع مديريه التموين والتجارة الداخليه ومباحث التموين ومديريه الصحه للمرور على الاسواق ومحلات الجزارة واسواق السمك والفسيخ والسردين ومصانع الأسماك واللحوم وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك وكافة منافذ بيع السلع الغذائية بمختلف أنواعها وخاصة الأسماك المملحة والمدخنة للتأكد من سلامة المعروض منها بالأسواق ..

كما تم تخصيص غرفه عمليات بالمديريه لاستقبال أى شكاوى للمواطنين والعمل على حلها من خلال تليفون رقم 3914182- 3923020 بالاضافه إلى ايقاف جميع الاجازات للاطباء والمعاونين والسائقين العاملين بالمديريه والادارات البيطريه.

وتم ، في مديريه التموين ، اصدار قرار ادارى رقم 81 بوقف الاجازات والراحات للسادة مديرى الادارات بالديوان العام للمديريه والادارات التموينيه الخارجيه ورؤساء المكاتب التموينيه ومفتشى التموين اعتبارا من 20/4/2014 وحتى نهايه عيد شم النسيم وتم تشكيل غرفه عمليات رئيسيه بديوان عام المديريه لتلقى اى شكاوى والعمل على حلها تحت اشراف صابر امين ابو المعاطى مدير عام المديريه وعمل غرفه عمليات فرعيه بالادارات التموينيه الخارجيه للتنسيق مع غرفه العمليات الرئيسيه بالمديريه.

كما قامت المديريه ، في مجال الرقابه على المخابز وتوفير الخبز المدعم ، بإنشاء مجموعات عمل لمتابعه كافه المخابز بدائرة المحافظة للتأكد من انتاج كامل حصه الدقيق المقررة طبقا للمواصفات وتوزيع عدد 406 شيكارة دقيق بلدى 50 كجم من وفورات شهر مارس 2014 على45 مخبز بلدى بدائرة مركز الإسماعيليه لتغطى استهلاك فترة اعياد شم النسيم بالاضافه إلى متابعه انتاج الدقيق المدعم بالمطاحن العامله بدائرة المحافظة وتوفير ارصده الدقيق اللازمه بالمستودعات المنتشرة بدائرة المحافظة و تصرف للمخابز في شم النسيم , ولأحكام الرقابه على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز جارى التنسيق مع شركات تسويق المواد البتروليه لزيادة زاردات المحافظة من الموارد البتروليه ” سولار- بنزين- بوتاجاز” لعدم حدوث أيه اختناقات في تلك السلع الحيويه.

كما يتم طرح بعد السلع استعدادا لأعياد الربيع بالتنسيق مع الشركه العامه لتجارة الجمله بالإسماعيليه من لحوم مجمدة (30-35ج) ودواجن مجمدة (19-17ج) وأسماك من 7-15ج) وزيوت طعام وسكر حر معبأ.