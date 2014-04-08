سلطة الأنشوفة مع الخسّ

المقادير للأنشوفة :
-نصف كيلو أنشوفة
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
-عصير ليمونتين
- رشّة من الملح
- 5 فصوص من الثوم المفروم
المقادير للسلطة:
- باقة من الخسّ
- 5 حبات من الطماطم
- حّبة واحدة من البصل
- حبتان من الفلفل الاخضر والاحمر
- رشّة من الملح
- ملعتان كبيرتان من الخل
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
طريقة التحضير:
1- نضع الأنشوبة في إناء ونضيف لها عصير الليمون والثوم والملح
2- نضيف لها زيت الزيتون حتى تغطيها كلها ونتركها يوم وليلة في الثلاجة.
3- لتحضير السلطة، نضع الخس والطماطم والبصل والفلفل، ونضيف إليهم الملح والخل وزيت الزيتون.
4- نضع الأنشوفة فوق السلطة ويقدّم الطبق بارداً.
(هذه المقادير تكفي شخصين).
من أطباق اليوم :
تابعي أيضاً: