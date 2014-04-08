سلطة الأنشوفة مع الخسّ

المقادير للأنشوفة :

-نصف كيلو أنشوفة

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

-عصير ليمونتين

- رشّة من الملح

- 5 فصوص من الثوم المفروم

المقادير للسلطة:

- باقة من الخسّ

- 5 حبات من الطماطم

- حّبة واحدة من البصل

- حبتان من الفلفل الاخضر والاحمر

- رشّة من الملح

- ملعتان كبيرتان من الخل

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

1- نضع الأنشوبة في إناء ونضيف لها عصير الليمون والثوم والملح

2- نضيف لها زيت الزيتون حتى تغطيها كلها ونتركها يوم وليلة في الثلاجة.

3- لتحضير السلطة، نضع الخس والطماطم والبصل والفلفل، ونضيف إليهم الملح والخل وزيت الزيتون.

4- نضع الأنشوفة فوق السلطة ويقدّم الطبق بارداً.

(هذه المقادير تكفي شخصين).

من أطباق اليوم :

تابعي أيضاً: