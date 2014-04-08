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الصلصة الهولندية خطوة بخطوة

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الصلصة الهولندية خطوة بخطوة الصلصة الهولندية خطوة بخطوة

مناسبة خصوصاً للهليون أو السلمون المسلوق.
المقادير:
-4 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض
-القليل من أوراق الطرخون
-القليل من حبّات الفلفل
-صفار بيضتين
-125 غراماً من الزبدة الطرية
-ملح وفلفل أبيض، حسب الرغبة

طريقة التحضير:
1- يضاف إلى قدر غير مصنوع من الألومينيوم، كل من الخل الأبيض وأوراق الطرخون وحبات الفلفل.وحين يغلي الخل، يبقى على النار بعد رفعها عالياً، حتى يغلي مجدّداً ويتناقص حجمه إلى النصف، ثم تنزع هذه القدر عن النار.
2- يكسر صفار البيض في قدر توضع فوق أخرى تحتوي على الماء المغلي على النار، ثم يصفّى خليط الخل والطرخون فوقها، مع خلط كلّ المكوّنات.
3- تضاف الزبدة على دفعات مع التحريك، عند إضافة كلّ دفعة، والتأكد أن الخليط أصبح ثخيناً قبل إضافة الدفعة الثانية، مع الحرص على عدم تحوّل القدر إلى ساخنة للغاية، وفي حال أصبحت كذلك، تطفأ النار، مع الاستمرار في العمليّة، حتى الحصول على صلصة سميكة.وينثر الملح والفلفل، وتقدّم.

(هذه المقادير تكفي لأشخاص أربعة).

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سيدتي