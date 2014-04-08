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السعودية تشارك في اجتماعات قمة العشرين بواشنطن

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يرأس وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، وفد المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين، الخميس، في واشنطن، على مستوى وزراء المالية في دول المجموعة، بمشاركة محافظي البنوك المركزية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «واس»، الثلاثاء، أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة آخر التطورات بالنسبة للاقتصاد العالمي واستراتيجيات النمو الشاملة لدول المجموعة بالتركيز على الإصلاحات الهيكلية وبحث السُبل الممكنة لتحقيق نتائج إيجابية في فترة رئاسة أستراليا لاجتماعات المجموعة خلال العام الحالي.

وأضافت «واس» أن جدول الأعمال «سيستعرض التطورات المتعلقة بإصلاحات البنية المالية الدولية، حيث ستتم بهذا الصدد مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي المتعلقة بالحصص والحوكمة، إضافة إلى مناقشة التنظيم المالي والاستثمار والبنية التحتية».

كما ستُعقد يومي الجمعة والسبت اجتماعات اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي ولجنة التنمية التابعة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء بالصندوق والبنك الدوليين.

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