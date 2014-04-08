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علا رامي : رفضت “الصندوق الأسود” و”خيانة عصرية” لأنهما دون المستوى

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لقطة من الإعلان

لقطة من الإعلان

 

قالت الفنانة عُلا رامي إنها قد رفضت العمل بـ ”الصندوق الاسود” و “خيانة عصرية”، مبررة أنهما دون المستوى ،علاوة أن الدور لايزيد عن ضيفة شرف .

وأوضحت عُلا في تصريح خاص  لوكالة “أونا” : عندما عُرض علي فى فيلم “ركلام” كضيفة شرف ولكن دور كان مؤثر جداً ووقدمته بشكل رائع  فى حين أنه فى البداية رفضته ولكن بعد عده جلسات  مع المخرج على رجب  أقنعنى بهذا العمل  .

واصلت رامي  : ظهوري فى في أعمال دون المستوى كضيفة شرف يقلل من شأني، مادام الدور لم يكن مؤثر والفن فى عرض وطلب .
> “الصندوق الأسود “بطولة  رانيا يوسف وتامر هجرس وأحمد صيام وعايدة رياض وإيهاب فهمى وسميرة صدقى ومى القاضى وعمرو صحصاح، تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر،والعمل الأخر “خيانة عصرية” بطولة داليا البحيري  نهال عنبر، وفراس سعيد، وبهاء ثروت، وعفاف رشاد، من تأليف فداء الشندويلى ومن إخراج سميح النقاش.

وأشارت رامي انتهيت من تصوير إعلان سوف يتم عرضه خلال هذه الأيام .
> رباب يوسف القعيد

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علا رامي

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أونا

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