مجلس إدارة الأهلى يستقر على عودة محمود علام لمنصب مدير عام النادي

أنهى مجلس إدارة النادى الأهلى جلسته الرسمية الثانية، بعد إجتماع استمر لمدة ست ساعات تقريبا.

وسيطرت الأزمة المالية الطاحنة التى يواجهها الأهلى على مناقشات الجلسة التى تقرر مدها واستكمالها فى جلسة جديدة مساء غدا.

> وقام طاهر الشيخ عضو المجلس عقب انتهاء الاجتماع بالاتصال بهادى خشبة مدير قطاع كرة القدم للاتفاق على عقد جلسة عاجلة لوضع تصور عام للبعثة وقوامها والترتيبات الخاصة بالسفر.. ومن المقرر أن يسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الفريق إلى المغرب لحجز أماكن الإقامة وملاعب التدريب قبل وصول البعثة إلى هناك.

> كما استقر المجلس على عودة محمود علام مدير عام النادى الأسبق إلى منصبه بداية من أول شهر مايو المقبل خلفا للمدير الحالى حسن مسعود الذى ينتهى التعاقد معه نهاية الشهر الجارى.. ويذكر ان علام كان قد أقيل من منصبه فى الربع الأول من العام الماضى على خلفية قيام الأولتراس بعمل بروفات للدخلات الخاصة بهم والتى أساءت لرجال الجيش فى إحدى مباريات الأهلى فى دورى الأبطال الموسم الماضى.

هذا وكان مجلس الإدارة قد ناقش فى جلسته اول أمس برئاسة المهندس محمود طاهر الأوضاع المالية فى كافة قطاعات النادى المختلفة خاصة بالنسبة للنشاط الرياضى بجانب بحث جميع الملفات المالية من دوين ومستحقات خارجية قبل عرضها على كامل زاهر أمين الصندوق المكلف بوضع تصور كامل لكيفية استغلال موارد واسم النادى لتوفير السيولة اللازمة لتسيير أوجه النشاط الرياضى ورفع كفاءة الحدمات داخل النادى.

> وكانت التقديرات الأولية قد رصدت حاجة النادى لتوفير ميزانية عاجلة لا تقل عن 60 مليون جنيه للصرف على أوجه النشاط الرياضى خاصة فيما يتعلق بمستحقات اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية لكرة القدم وقطاع الناشئين بجانب مكافآت العاملين والموظفين المتأخرة منذ سبعة شهور تقريبا.

ويسعى محمود طاهر خلال الأيام القادمة للتوصل لحل مع مسئولى وكالة الأهرام للإعلان للحصول على مستحقات الأهلى المتأخرة لدى الوكالة نظير عقد الرعاية والتى تصل إلى 16 مليون جنيه سوف تساهم بشكل كبير فى حل الأزمة المالية خاصة فيما يتعلق بحصول اللاعبين على مستحقاتهم المتأخرة تنفيذا للوعد الذى قطعه رئيس القلعة الحمراء عند لقاءه بالفريق قبل مباراة مصر المقاصة الأخيرة فى الدورى.