حملة حمدين تنظم فعاليات بالمحافظات للتعريف بتاريخ صباحي

تنظم لجنة العمل الجماهيري، بحملة حمدين صباحي رئيساً للجمهورية “الشارع لنا” عدة فعاليات هامة على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء، بعدد من محطات المترو “المرج ـ العتية ـ الشهداء ـ رمسيس” والأتوبيس والقطارات بهدف تعريف المواطنين بحقيقة تاريخ حمدين صباحي وحقيقة الشبهات التي تثار ضده والهدف من ورائها.

وتنظم حملة “خلي ضميرك صاحي توكيلك لصباحي” التي تم تنظمها الحملة الرئيسية لصباحي، أمام مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، الخميس الحفل الختامي لها لتتويجها.

ومع بداية الأسبوع القادم تنطلق سلسلة فعاليات جديدة هدفها الدعوة لانتخاب المرشح فينظم أعضاء حملته تحت شعار “أسبوع القرى والمناطق الشعبية” زيارات للعديد من المناطق الشعبية على مستوى الجمهورية والتحدث مع مواطنيها عن مطالبهم وبرنامج المرشح .