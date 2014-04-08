لجنة من البيئة لمتابعة تلوث بالبقع الزيتية بشواطئ قرى سياحية بالغردقة‎

قرر اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر تشكيل لجنة من باحثي البيئة بمحميات البحر الاحمر والفرع الاقليمي لجهاز شؤون البيئة لمتابعة ظهور بقع زيتية جديدة للمرة الثانية امام شواطئ عددمن القري السياحية وتحديد مصدر البقع الزيتية واعداد تقرير عاجل عن خطورتها وطرق مكافحتها والتخلص منها.

كانت اجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر قد تلقت بلاغا بوجود تلوث بترولي بانتشار عدد من بقع الزيتيةعلى سطح مياه البحر الأحمرعلي مساحات تبدا من متر حتي 20 مترا بالقرب من شواطئ عدد القرى السياحية شمال الغردقة ومنعت السائحين من النزول للشاطئ وبدات اجهزة البيئة والمحميات الطبيعية التحقيقات للعثور علي مصدر التلوث البترولي والبدء في إزالته حتى لا يؤثر على الحياة البحرية والشعاب المرجانية والثروة السمكية.