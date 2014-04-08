وزير الداخلية يجتمع بمساعديه ومديرى الأمن لمناقشة الوضع الأمنى



> أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن مصطلح الأمن بمفهومه الشامل يأخذ فى إعتباره جوانب الأمن الإجتماعى والسياسى والإقتصادى والجنائى وأن تحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والتدريب المستمر والإلتزام بالخطط التدريبيه الحديثه التى تستند إلى مقومات العلم الحديث وتهدف إلى رفع كفاءة رجل الأمن بما يتوائم مع حركة التغيير التى يمر بها المجتمع وما يصحبها من مستجدات أمنيه .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده اللواء محمد إبراهيم وزير الداخليه صباح اليوم الثلاثاء مع مساعدى الوزير و مديرى الأمن ومديرى إدارات البحث الجنائى بكافة المحافظات.. يأتى ذلك فى إطار سلسلة اللقاءات الدوريه التى يعقدها السيد الوزير لمتابعة السياسات الأمنيه والأداء الشرطى بمختلف المواقع وذلك من أجل تقييم الأداء وتفعيل الخطط ومراجعة خطة العمل المستقبلية والأهداف المزمع تحقيقها فى الفترة المقبله .

فى بداية الإجتماع دعا اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة .

> وإستعرض الموقف الأمنى الراهن وطالب سيادته بضرورة الإحتفاظ برؤيه واضحه لمستجدات العمل الأمنى … مؤكداً أن الأحداث المتلاحقة تتطلب من رجل الأمن وهو يحمل رسالة نبيلة ويضطلع بمسئولياته لمواجهة كافة أشكال الجريمة أن يدرك أبعاد التحولات التى ترتبط بواقع العمل الأمنى بما يفرضة من تحديات وأعباء .

وقد أشاد الوزير خلال الإجتماع بما حققته الأجهزه الأمنيه من نجاحات فى مواجهة الإرهاب سواء من خلال الضربات الإستباقية التى توجه إلى بؤر الشر أو ملاحقة العناصر الإرهابية من مرتكبى الجرائم .. مؤكداً أن رجال الشرطة قدموا ومازالوا فى سبيل تحقيق ذلك مئات من المصابين والشهداء جادو بدمائهم الذكية حتى يأمن الجميع ..كما أشاد سيادته بتنامى الوعى القومى والمشاركه الإيجابيه من المواطنين وكافة مؤسسات الدوله لمواجهة تلك الظاهره .. وطالب سيادته بإستمرار المواجهه ، مؤكداً أنه لا تهاون أو تقصير مع أى جريمه من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن .

وقد إطلع الوزير على الخطط الأمنيه التى وضعتها أجهزة الأمن العام لمواجهة الجريمه بكافة أشكالها وضبط المجرمين لتحقيق الأمن للمواطن .. ووجه السيد الوزير بضرورة متابعة وتفعيل الخطط الأمنيه الموضوعه لمواجهة مثل تلك الجرائم وتكثيف الحملات الأمنيه والتنسيق بين كافة الأجهزه المعنيه لتنفيذ الأحكام القضائيه لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته … وأشار سيادته إلى أن تحقيق الأمن عملية بالغة الدقة والتعقيد نظراً للتداخلات بين قضايا الأمن التى تموج بها الساحة ، بما يفرض على جهاز الشرطة بصفة دائمة مواجهة التحديات الأمنية وفرض الأمن والإستقرار .

كما إستعرض اللواء محمد إبراهيم الإجراءات والخطط التى تم وضعها بمناسبة الإنتخابات الرئاسية المقرر إجرائها خلال مايو القادم .. حيث أكد سيادته على أن سياسة الوزاره هى تأمين سير العمليه الإنتخابيه بالتعاون مع القوات المسلحة مع الإلتزام التام والكامل بحيدة جهاز الشرطه .. وأن الشرطه فى عملها هذا تهدف إلى ضمان إبداء المواطن لصوته الحر فى جو آمن وهادئ بما يضمن ترسيخ وتعميق التجربه الديمقراطيه التى تمر بها البلاد .. وشدد سيادته على ضرورة مواجهة أى خروج على الشرعيه والقانون بالحسم والحزم اللازم ضماناً لحسن سير العمليه الإنتخابيه .

كما تابع الوزير الحاله المروريه التى تشهدها البلاد بإعتبارها إحدى المشكلات التى توليها الوزاره إهتماماً خاصاً لما تمثله من مساس مباشر بحياة المواطنين اليوميه .. حيث أكد سيادته على أهمية تطوير الخطط المروريه وتفعيلها بما يضمن تجاوبها والتغلب على المشكلات الطارئه التى تستجد .

كما شدد على أهمية الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقوم كافة القطاعات الخدميه بالوزاره بتقديمها للمواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتسهيل وتيسير كافة الخدمات مع الأخذ بأحدث التقنيات المعاصره فى هذا المجال ومراجعة كافة القرارات المنظمه لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن على الخدمه فى سهوله ويسر .

وقد أكد الوزير على أهمية المتابعه المستمره والدؤوبه من جانب القيادات لمختلف المرؤوسين للتأكد من حسن تطبيق الخطط الأمنيه الموضوعه والتعرف عن قرب على كافة المعوقات والمشاكل ضماناً لحسن معالجتها والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل .

> وفى نهاية الإجتماع أكد السيد الوزير على أهمية إلتزام أجهزة الشرطه بسيادة القانون بإعتباره أهم ركائز العمل الأمنى مشيراً إلى أهمية حسن معاملة الجمهور ودعم العلاقه بين رجل الشرطه والمواطن .. كما أضاف السيد الوزير أن وزارة الداخليه تهدف الى تنفيذ القانون وإعماله على الكافه دون تفرقه أو تمييز.. كما أصدر السيد الوزير تعليماته المشدده بضرورة تدعيم أوجه الرعايه المختلفه لكافة أبناء جهاز الشرطة والوقوف على إحتياجاتهم النفسيه والإجتماعيه لما يمثله ذلك من أهميه بالغه فى تفعيل الأداء الأمنى.. مع أهمية قيام القيادات بمراعاة مرؤوسيهم مؤكداً على أهمية الإرتقاء بمستوى الأداء مشيراً الى أهمية العمل على الإستمرار فى خطط التطوير والتحديث .

> من جانبهم ثمن الحاضرون دعم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لرجال الشرطة وعاهدوا سيادته والشعب المصرى العظيم على مواصلة رجال الشرطة بالتعاون مع رجال القوات المسلحة حربهم لإستئصال الإرهاب الأسود، وجماعات الظلام التى تهدد أرواح المصريين .