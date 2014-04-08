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وقفة للنوبيين بالإسكندرية للتنديد بأحداث “الهلايل”و”الدابودية”

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وقفة للنوبيين بالإسكندرية للتنديد بأحداث “الهلايل”و”الدابودية” وقفة للنوبيين بالإسكندرية للتنديد بأحداث “الهلايل”و”الدابودية”

استباكات النوبيين و الهلايل في اسوان – أرشيفية

ينظم أعضاء الهيئات النوبية بالإسكندرية ، عصر اليوم الثلاثاء ، وقفة إحتجاجية أمام مسرح عبد الوهاب بمنطقة محطة الرمل وسط المحافظة ، للتنديد بأحداث أسوان التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وطالب أعضاء الهيئات النوبية بإلقاء القبض على المتسببين في إندلاع الأحداث بين “بنى هلال”، و”الدابودية”، والمشاركين فيها من الطرفين ، وإخلاء محافظة أسوان بصفة عامة والمنطقة المعنية على وجه الخصوص بصفة عاجلة من كافة أنواع الأسلحة بما فيه المرخصة.

وتضمنت مطالب النوبيون بالإسكندرية إقالة كل من محافظ ومدير أمن أسوان ، ورئيس المباحث ، لتقاعسهم عن القيام بالدور المنوط بهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية ، وإجراء تحقيق عاجل وسريع مستقل في الواقعة ، وتعويض المتضررين من الأحداث وذويهم عن كافة الخسائر التي لحقت بهم بطريقة لائقة وعادلة.

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