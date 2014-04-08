تأجيل محاكمة 62 قيادة إخوانية بينهم “بديع” في قطع الطريق الزراعي بقليوب‎ لـ 19 أكتوبر

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة “دائرة الإرهاب” برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وسمير جابر ، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة تأجيل نظر جلسة اليوم من محاكمة 14 من قيادات الإخوان بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ووزيرين سابقين و48 أخرين والمتهمين بقطع الطريق الزراعى السريع بقليوب إلى جلسة 19 اكتوبر المقبل لعرض الأقراص المدمجة “السيديهات ” الخاصة بالأحداث والتي توثق لها.

وطلبت المحكمة حضور مندوبين عن المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لعرض هذه السيديهات وكذا طلب شهادة من مجلس مدينة قليوب بتحديد الطريق الزراعي والطرق الفرعية الموازية للطريق والقري التي تمر بها.

كما إستمعت هيئة المحكمة لشهادة كلا من الرائد هاني ابوسريع رئيس مباحث القناطر الخرية الحالي ومباحث قليوب وقت الواقعة وضباط المرور ومجندي الخدمة بمنطقة الحادث وضابط من الأمن الوطني الذين أجمعوا أن المئات من جماعة انصار الإخوان خرجوا علي الطريق وهم يحملون اسلحة نارية وفرد خرطوش وطبنجات 9 مللي وقطعوا الطريق وأطلقوا الرصاص على المارة والأهالي.