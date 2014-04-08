أغلى صفقة في تاريخ سبورتنج لشبونة يرحل لكورنثيانز

لشبونة، (إفي): أعلن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي عن بيع لاعب وسطه البرازيلي إلياس إلى كورنثيانز مقابل أربعة ملايين يورو، في صفقة تضع حدا للخلاف القائم بين اللاعب والنادي منذ يناير الماضي.

وفي بيان وجهه إلى هيئة السوق المالية البرتغالية ونشر الثلاثاء، أوضح النادي أن كورنثيانز البرازيلي سيمنح اللاعب راتبا قدره ثمانية ملايين يورو، علما بأن إلياس كان أحد أعلى لاعبي سبورتنج من حيث الراتب وكان عقده مع النادي يمتد حتى يونيو 2016.

ومن المعروف أن إلياس هو أغلى صفقة في تاريخ سبورتنج لشبونة، حيث انضم إليه في صيف عام 2011 قادما من أتلتيكو مدريد مقابل تسعة ملايين يورو.

ولكن أداء إلياس مع فريقه البرتغالي لم يكن مرضيا، وقد قضى اللاعب الموسم الماضي معارا إلى فلامنجو البرازيلي ولكنه تألق معه وحجز مقعده في التشكيلة الأساسية للفريق، ومنذ عودته إلى سبورتنج في ديسمبر الماضي أبرز الطرفان رغبتهما في إنهاء التعاقد بينهما.

يذكر أن إلياس لعب في السابق في صفوف عدة أندية من بينها بالميراس وناوتيكو وبونتي بريتا وكورنثيانز.