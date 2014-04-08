بالصور: فنانات فارسات في دبي

بحضور وتكريم الأميرة مها بنت نواف آل سعود والشيخة هند بنت عبد العزيز القاسمي والشيخة أميمة بنت عبد العزيز القاسمي في فندق "البستان روتانا" في دبي أمس، اجتمعت الفنانات رانيا فريد شوقي، سوسن بدر، هالة صدقي، بدرية أحمد وشذى حسون ونخبة من سيدات الأعمال احتفالاً بيوم المرأة العالمي من خلال مهرجان فارسات 2014 . وهو المهرجان الحصري الذي يمنح المرأة لقب " الفارسة " في المجال الذي أبدعت وتميزت فيه.



وقامت اللجنة العليا للمهرجان باختيار نخبة مميزة من النساء المميزات المبدعات من عشر دول عربية بمختلف المجالات، وقام بتسليم جوائز الفارسات ، سيد أقا المدير الإقليمي للأمم المتحدة والمهندس طارق حمدان رئيس المهرجان بحضور سفير النوايا الحسنة من الإمارات العربية المتحدة الدكتور راشد الليم.



بين الفن والموضة



قبل بدء الحفل اجتمعت الفنانات مع سيدات الأعمال ومصممات الأزياء في الغرفة المخصصة لهنّ وتبادلن الأحاديث عن الفن والفساتين والموضة حيث كانت هناك مصممة الأزياء التي حصلت على لقب فارسة في مجال الأزياء منى المنصوري والتي يتردد على دارها للأزياء العديد من الفنانات. فجمعت الأحاديث بين الفن والموضة والتقاط الصور وبعدها بدأ الحفل الذي من خلاله تمّ تكريمهم وحصولهم على لقب فارسات في مجالهنّ بتلك الألقاب.



-فازت بلقب المرأة الفارسة بالمجال الفني كل من: سوسن بدر، رانيا فريد شوقي ، هالة صدقي ، شذى حسون – بدرية أحمد.

-فازت بلقب المرأة الفارسة بالمجال الإعلامي: نشوى الرويني.

-فازت بلقب المرأة الفارسة بمجال سيدات الأعمال: الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي.

-فازت بقلب المرأة الفارسة بمجال الخدمات الإنسانية والاجتماعية: الشيخة أميمة عبد العزيز القاسمي.

-فازت بلقب المرأة الفارسة بمجال المكياج والتجميل: خبيرة التجميل ميمونة علاونة.

-فازت بلقب المرأة الفارسة بمجال تصميم الأزياء: منى المنصوري.

- فازت بلقب الأم المثالية: الدكتورة ليلى العلاونة من المملكة الأردنية الهاشمية.



كما صرحت الدكتورة نرمين فتحي نائب رئيس المهرجان بأن اللجنة العليا للمهرجان والأمم المتحدة قامت بمنح أوسمة سفراء دعم المرأة لعدد من رعاة المهرجان.



المزيد من الكواليس والحوارات قريباً في مجلة "سيدتي"

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"