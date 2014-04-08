أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

باسم فغالي : مايا دياب وعاصي الحلاني يعملان بالفن لتبييض الأموال

Google+ Print
باسم فغالي : مايا دياب وعاصي الحلاني يعملان بالفن لتبييض الأموال باسم فغالي : مايا دياب وعاصي الحلاني يعملان بالفن لتبييض الأموال

بعد أن خصّ المونولوجيست باسم فغالي موقع "سيدتي نت"، بتصريح سابق بأن الفنانة مايا دياب تقوم بإرسال أشخاص لتهديده، ودعاها إما إلى رفع قضية ضده أو للكف عمّا تقوم به. يبدو أن القضية تفاقمت ووصلت إلى أروقة المحاكم وانما أضيف إليها عنصراً جديداً هو الفنان عاصي الحلاني.
باسم كتب عبر حسابه الشخصي على "الفيسبوك" في ساعة متأخرة من الليل: "عاصي الحلاني ومايا يهددانني قبيل جلستي في المحكمة، وكنت قد أخبرتهم بأني سوف أقوم بفضحهم على أنهم ليسوا بفنانين حقيقيين ويستعملون الفن لتبييض الأموال". (باسم فغالي: عقل مايا كارثي وأدعوها الى عدم تهديد أهلي)
وتابع: "في حال حصل أي أمر لي، أرجو أخذ هذه الرسالة بعين الإعتبار” ولا اعلم ان كان هناك مسؤول في البلد وأنا جديّ بكلامي".
كما وجه باسم عتبه على الصحافة التي لم تستمع إلى ما لديه، لافتاً إلى أن "مايا وعاصي قاموا بشراء الصحافيين وسخروهم لخدمتهم"، وقال: "ربي وحراسي الشخصيين فقط يقفون معي".
ويبقى السؤال، لماذا يريد باسم إقحام اسم عاصي في هذه المعمعة؟ هل هناك خلاف مستتر على خلفية حفل رأس السنة التي كان من المقرر أن يقوم بإحيائها باسم إلى جانب عاصي وهيفا وهبي وانسحب في اللحظات الأخيرة؟ أم أن هناك خلاف قديم برز إلى العلن مع انسحاب باسم من الحفلة؟
يبقى أن نشير إلى أنه لا يحق لباسم إطلاق التهم بحق الصحافيين، طالما أننا فتحنا منبرنا له، وتحدّث بجرأة عن خلافه مع مايا دياب، ونشرنا الفيديو الحاص بالمقابلة بدون اقتطاع (بالفيديو..رسالة من باسم فغالي لمايا دياب)

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا