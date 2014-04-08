باسم فغالي : مايا دياب وعاصي الحلاني يعملان بالفن لتبييض الأموال

بعد أن خصّ المونولوجيست باسم فغالي موقع "سيدتي نت"، بتصريح سابق بأن الفنانة مايا دياب تقوم بإرسال أشخاص لتهديده، ودعاها إما إلى رفع قضية ضده أو للكف عمّا تقوم به. يبدو أن القضية تفاقمت ووصلت إلى أروقة المحاكم وانما أضيف إليها عنصراً جديداً هو الفنان عاصي الحلاني.

باسم كتب عبر حسابه الشخصي على "الفيسبوك" في ساعة متأخرة من الليل: "عاصي الحلاني ومايا يهددانني قبيل جلستي في المحكمة، وكنت قد أخبرتهم بأني سوف أقوم بفضحهم على أنهم ليسوا بفنانين حقيقيين ويستعملون الفن لتبييض الأموال". (باسم فغالي: عقل مايا كارثي وأدعوها الى عدم تهديد أهلي)

وتابع: "في حال حصل أي أمر لي، أرجو أخذ هذه الرسالة بعين الإعتبار” ولا اعلم ان كان هناك مسؤول في البلد وأنا جديّ بكلامي".

كما وجه باسم عتبه على الصحافة التي لم تستمع إلى ما لديه، لافتاً إلى أن "مايا وعاصي قاموا بشراء الصحافيين وسخروهم لخدمتهم"، وقال: "ربي وحراسي الشخصيين فقط يقفون معي".

ويبقى السؤال، لماذا يريد باسم إقحام اسم عاصي في هذه المعمعة؟ هل هناك خلاف مستتر على خلفية حفل رأس السنة التي كان من المقرر أن يقوم بإحيائها باسم إلى جانب عاصي وهيفا وهبي وانسحب في اللحظات الأخيرة؟ أم أن هناك خلاف قديم برز إلى العلن مع انسحاب باسم من الحفلة؟

يبقى أن نشير إلى أنه لا يحق لباسم إطلاق التهم بحق الصحافيين، طالما أننا فتحنا منبرنا له، وتحدّث بجرأة عن خلافه مع مايا دياب، ونشرنا الفيديو الحاص بالمقابلة بدون اقتطاع (بالفيديو..رسالة من باسم فغالي لمايا دياب)

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