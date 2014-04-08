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أوباما وأوبرا يرفضان حضور زفاف كيم كاردشيان

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أوباما وأوبرا يرفضان حضور زفاف كيم كاردشيان أوباما وأوبرا يرفضان حضور زفاف كيم كاردشيان

يبدو أنّ ظهور نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian على غلاف مجلة "VOGUE" لم يشفع لها في استقطاب حضور كبير إلى زفافها، ولا حتّى رئيسة تحرير المجلة نفسها.

فقد رفض حتى الآن 105 من المدعوّين، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي Barack Obama وزوجته، حضور زفاف Kim Kardashian وKanye West، المقرر أن يُقام في باريس بتاريخ 24 أيار المقبل.

كما رفضت الإعلامية الأشهر Oprah Winfrey حضور الزفاف وتلبية الدعوة، بعد أن أشيع أن Kanye لا يرغب في دعوتها خوفاً من أن تسرق الأضواء منه ومن زوجته في الحفل.

وتضمنت لائحة الـ105 مدعوين الذين رفضوا الحضور Anna Wintour رئيسة تحرير مجلة "VOGUE"، Prince، Will Smith وزوجته، Beyonce وJay Z، Robin Thicke، Karl Lagerfeld، Jared Leto، Jonah Hill .

يُذكر أنّ منظّم الحفل ومصمّم الفستان اعتذرا عن المشاركة في حفل الزفاف، بسبب طلبات Kim Kardashian الكثيرة والضخمة.

 

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