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رئيس بنك “الإمارات دبي الوطني” : نستهدف 5% من إجمالي السوق المصري

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رئيس بنك “الإمارات دبي الوطني” : نستهدف 5% من إجمالي السوق المصري رئيس بنك “الإمارات دبي الوطني” : نستهدف 5% من إجمالي السوق المصري

كتب : بدر البنداري

قال عبد الله القاسم رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، أن فرع البنك في يستهدف حصة سوقية نسبتها 5% من إجمالي السوق المصرفي المصري.

وأضاف القاسم في رده على سؤال مراسل وكالة أنباء ONA أثناء المؤتمر الصحفي الذي يعقده البنك إعلاناً عن علامته التجارية الجديدة في مصر، إن إدارة البنك لا تستهدف أي زيادة لرأس ماله في مصر. متابعاً “إن التفكير في هذا الأمر سيأتي عقب تحديد كمية الأموال التي سوف يضخها البنك في السوق وفقاً لإحتياجاته وما يتماشى مع ضوابط البنك المركزي المصري.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني، قد وقع اتفاقية نهائية مع بنك بي إن بي باريبا، يقوم بموجبها الثاني ببيع كامل حصته في بنك بي إن بي باريبا مصر، والبالغة 95.2% لبنك الإمارات دبي الوطني.

كما أكدت شاهيناز فوده، نائب العضو المنتدب لبنك “بى إن بى باريبا مصر”، أنه سيتم تغيير أسم ” BNP Paribas” الى بنك الإمارات دبي الوطني “Emirates NBD” خلال الربع الاول من العام المقبل.

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أونا

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