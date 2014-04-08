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رجل أعمال سنغافوري يسعى لشراء ميلان

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رجل أعمال سنغافوري يسعى لشراء ميلان رجل أعمال سنغافوري يسعى لشراء ميلان

مدريد /أ ش أ/ كشفت صحيفة "أس" الاسبانية أن رجل الأعمال السنغافوري "بيتر ليم" جاهز لتقديم عرض بـ300 مليون يورو من الاجل الاستحواذ على 51% من أسهم نادي ميلان الايطالي.

واضافت الصحيفة أن الملياردير صاحب الـ60 عاما التقى بأدريانو جالياني المدير التنفيذي للنادي الاسبوع الماضي، من اجل مناقشة الامر.

وكانت باربرا برلسكوني ابنة سيلفيو برلسكونى رئيس النادى قد اعلنت في وقت سابق ان نادي ميلان يرحب بأي استثمارات خارجية، لكن بشرط الا يستحوذ احد على أكثر من 30% من اسهم النادي.

لكن رغم ذلك فإن ليم يقال انه رافض لهذه الفكرة، ولن يقبل الا بالحصول على حصة اغلبية في الروسونيري.

واشارت الصحيفة المدريدية الى ان جالياني سيتقابل مع ليم مجددا، وذلك من اجل التوصل لحل وسط يرضيه ويرضي عائلة برلسكوني.

يذكر أن ليم الذي تقدر ثروته بحوالي 2.35 مليار يورو -وفقا لمجلة فوربس- حاول من قبل شراء ناديي ليفربول الانجليزي وفالنسيا الاسباني لكنه فشل في اتمام صفقة اي منهما.

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