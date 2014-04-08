شابي: نيمار يصنع الفارق لبرشلونة

يؤمن الإسباني شابي هيرنانديز لاعب وسط برشلونة أن البرازيلي نيمار يصنع الفارق لصالح فريقه مؤكدا ثقته في زميله للتسجيل في شباك أتليتكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان نيمار قد سجل هدف التعادل لبرشلونة لينقذ الفريق الكاتالوني من الخسارة على ملعبه أمام أتليتكو في مباراة الذهاب.

وقال شابي "نيمار يشعر بأنه مهم للفريق وهو يصنع الفارق لصالحنا، لقد سجل في مباراة الذهاب أمام أتليتكو وسيكون مهما لنا في الإياب أيضا".

ويحتاج برشلونة للتسجيل في ملعب أتليتكو لضمان عدم الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.