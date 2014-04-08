' سندرلاند يحتاج إلى معجزة '

سندرلاند /أ ش أ/ أكد جوس بويت المدير الفنى لسندرلاند الانجليزى يوم الثلاثاء أن الفريق فى حاجة لمعجزة من أجل البقاء فى الدورى الممتاز بعد هزيمته الساحقة امام توتنام هوتسبرز بخمسة اهداف مقابل هدف.

ويقبع القطط السوداء فى قاع الجدول بعد هزيمته الاخيرة ومتخلفا بفارق سبع نقاط عن نوريتش سيتى صاحب المركز السابع عشر الذى يؤهل صاحبه للبقاء فى الدوري.

ولكن بويت الذى تولى المسؤولية فى شهر أكتوبر الماضى خلفا لباولو دى كانيو قال فى تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سى": "أحيانا الجدول لايكذب، نحتاج لمعجزة من اجل البقاء".

واضاف "الامر من الصعب للغاية تقبله نحن فى وضع سئ، أتصور مدى صعوبة الامر على المشجعين لكن لايوجد مجال لاخفاء الحقيقة، أنا مسئول لأننى من يقود المجموعة وأنا مستعد لتحمل كامل المسؤولية".