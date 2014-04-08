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كريشيتو: زينيت كان يعاني مع سباليتي.. وأركز من أجل المونديال

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كريشيتو: زينيت كان يعاني مع سباليتي.. وأركز من أجل المونديال كريشيتو: زينيت كان يعاني مع سباليتي.. وأركز من أجل المونديال

سان بطرسبرج /أ ش أ/ أعلن دومينيكو كريشيتو الايطالى الدولى أنه لا يفكر فى الشائعات المتعلقة بانتقاله من زينيت سان بطرسبرج الروسى، وأنه يركز فى ادائه مع ناديه ومع منتخب الأتزوري فى نهائيات كأس العالم فى البرازيل.

كما علق المدافع الايطالى على وضع زينيت فى الدورى الروسى بعد اقالة المدير الفنى الايطالى لوتشيانو سباليتى، وقال: "لايسعنا أن نرتكب اى اخطاء بعد الآن لأننا فقدنا كثير من النقاط خلال الموسم، ولكننا نتأخر بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ولدينا فرصة فى الفوز باللقب".

وأضاف فى تصريحات لوسائل الإعلام "مع سباليتى كان اللاعبون ينزلون لأرض الملعب بتوجه خاطئ، والآن مع المدرب الجديد هناك دوافع مختلفة ومن الطبيعى أن بعض اللاعبين يقدمون المزيد من الجهد والمردود".

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