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إنتر ميلان مهتم بنجم كروزيرو

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إنتر ميلان مهتم بنجم كروزيرو إنتر ميلان مهتم بنجم كروزيرو

ريو دى جانيرو /أ ش أ/ أكد وكيل أعمال نيلتون فيريرا جونيور نجم نادى كروزيرو البرازيلى اهتمام نادى انتر ميلان الايطالى بضم اللاعب فى الانتقالات الصيفية القادمة.

كان اللاعب /26 عاما/ الذى تبلغ قيمته 3 ملايين يورو قد انضم لحامل لقب البطولة البرازيلية من فاسكو دى جاما فى صفقة انتقال حر فى العام الماضى.

وقال فاجنر روبيرو وكيل اللاعب لشبكة "كلاسيو نيوز 24: "اهتمام انتر باللاعب حقيقى، ومع ذلك لا يوجد حتى الآن شئ رسمى، انتر على اتصال بكروزيرو وننتظر شيئا ملموسا قريبا".

يذكر أن النادى الايطالى يسعى لتعزيز صفوفه بقائمة من اللاعبين فى ظل سعى رئيسه الجديد اريك ثوهير للتأهل لدورى الابطال الاوروبى من خلال بطولة الدورى الايطالى الموسم القادم.

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